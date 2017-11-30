Авария на тепломагистрали на востоке Москве локализована

Авария на тепломагистрали в столичном районе Гольяново локализована.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, источник повреждения диаметром 800 миллиметров на востоке Москвы обнаружен.

"Ведутся восстановительные работы. Все потребители переводятся с резервных схем теплоснабжения на основные. В течение 30–40 минут температура теплоносителя вернется к нормативным показателям", – сказал Бирюков, передает Агентство "Москва".

Заммэра заявил также, что из-за аварий не было отключений отопления.

Авария на тепломагистрали произошла на пересечении улиц Иркутская и Байкальская вечером в среду, 29 ноября. По официальным данным столичных властей, пострадали шесть человек. Без тепла остались порядка 2 тысяч жилых домов, которых переводили на резервную схему теплоснабжения. Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев отметил, что "никаких отключений потребителей нет".

В связи с аварией столичный главк МЧС перевели в режим ЧС.

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