Авария на тепломагистрали на востоке Москве локализована

30 ноября, 01:38
Авария на тепломагистрали в столичном районе Гольяново локализована.
Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, источник повреждения диаметром 800 миллиметров на востоке Москвы обнаружен.
"Ведутся восстановительные работы. Все потребители переводятся с резервных схем теплоснабжения на основные. В течение 30–40 минут температура теплоносителя вернется к нормативным показателям", – сказал Бирюков, передает Агентство "Москва".
Заммэра заявил также, что из-за аварий не было отключений отопления.
Авария на тепломагистрали произошла на пересечении улиц Иркутская и Байкальская вечером в среду, 29 ноября. По официальным данным столичных властей, пострадали шесть человек. Без тепла остались порядка 2 тысяч жилых домов, которых переводили на резервную схему теплоснабжения. Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев отметил, что "никаких отключений потребителей нет".
В связи с аварией столичный главк МЧС перевели в режим ЧС.
Все последние подробности об аварии – в нашей [URLEXTERNAL=https://www.m24.ru/broadcasts/proisshestviya/30112017/57онлайн-трансляции[/URLEXTERNAL].
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