20 человек погибли при обстреле Израилем лагеря для беженцев в Газе

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В результате обстрела Израилем жилых районов в палестинском секторе Газа погибли 20 человек. Об этом сообщает Al Hadath.

По информации телеканала, был обстрелян лагерь для беженцев Нусейрат, который находится в центральной части анклава.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 30-го числа очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 239 человек.

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