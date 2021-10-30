Дело возбудили после драки школьников и участников движения "Лев против" в Москве

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Полиция в Москве возбудила уголовное дело после драки со стрельбой между подростками и участниками движения "Лев против". Об этом сообщает ТАСС.

"...возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметами, используемыми в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору", – рассказали в правоохранительных органах.

По информации собеседника информагентства, максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Уточняется, что инцидент произошел на Болотной площади. У восьмиклассника с друзьями возник конфликт с участниками движения "Лев против". Один из активистов распылил в лицо подростку перцовый баллончик, на что тот выстрелил из сигнального пистолета. После этого началась массовая драка с кастетами.

В отношении 10 человек составлены протоколы по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ ("Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах"), им грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Оружие у участников драки изъяли и направили на экспертизу.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года в ряде городов России может появиться видеосистема, способная распознавать драки, ДТП и другие правонарушения. Оповещения в экстренные службы будут направляться автоматически.