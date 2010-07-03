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Москва 24

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Происшествия

30 октября, 23:25

Подозреваемые в краже на 600 тысяч рублей задержаны в Москве

происшествия криминал город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные сотрудники полиции произвели задержание подозреваемых в краже строительных инструментов. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

"Поступило заявление от генерального директора одной из организации. Мужчина сообщил, что из подвального помещения дома неизвестные похитили строительные инструменты, принадлежащие компании", – проинформировали Агентство "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Уточняется, что в результате проведения оперативных действий полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 23 и 29 лет.

"Установлено, что злоумышленники вскрыли дверь подвального помещения, обнаружили строительные инструменты, принадлежащие организации, похитили их, после чего продали", – подтвердили в пресс-службе ведомства.

В МВД добавили, что по фактам происшествия было возбуждено дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемым на данный момент избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее лжесотрудница банка похитила деньги у преподавателя МГУ. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

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