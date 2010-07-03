Участника несогласованной акции 27 июля в Москве арестовали на два месяца

Фото: телеграм-канал Life Shot

32-летний Павел Новиков, обвиняемый в применении насилия в отношении полицейского во время несогласованной акции 27 июля в столице, арестован на два месяца – до 29 декабря, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя, ссылавшегося на то, что преступление совершено в отношении представителя власти, а сам обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда.

Также следователь отметил, что вина мужчины подтверждается признательными показаниями. Сам обвиняемый не согласился с доводами следователя и пояснил, что в ходе следственных действий было нарушено его право на защиту. В суде Новиков свою вину не признал.

Адвокаты просили перенести судебное заседание, заявив, что не успели подготовиться к защите своего доверителя, так как вступили в дело несколько часов назад. В случае отклонения данного ходатайства защитники просили поместить Новикова под домашний арест.

Мужчину задержали 29 октября. По версии следствия, во время несогласованной акции мужчина нанес два удара бутылкой с жидкостью в область головы и плеча полицейскому-кинологу.

Новикову предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее Басманный суд заочно арестовал участника несогласованной акции Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.

Его обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья.