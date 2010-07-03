Суд продлил арест обвиняемому в нападении на главу ЦИК Памфилову

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Басманный районный суд продлил до 6 февраля арест Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщает Агентство "Москва".

Как установило следствие, в ночь на 6 сентября Карабалаев проник в дом главы ЦИК в подмосковной Истре, сорвав с окна москитную сетку. Мужчина нанес хозяйке не менее двух ударов электрошокером.

В ходе допроса мужчина признал вину и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега.

9 сентября суд арестовал Карабалаева на два месяца.