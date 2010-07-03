Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:25

Ученики пермской школы пытались скинуть одноклассника из окна

происшествия

Фото: скриншот видео соцсети

В Пермском крае женщина обратилась в полицию с заявлением, в котором утверждает, что одноклассники пытались скинуть ее сына с третьего этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

Инцидент произошел 17 октября в поселке Гайны. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, подростки хотели подшутить над школьником 2005 года рождения. Как объяснил отец одного из подростков, это была просто шалость.

"Когда хотят выбросить человека из окна, его выбрасывают. И его бросают вниз головой. А здесь, я считаю, ничего не было", – заявил мужчина.

Ранее в Москве полиция начала проверку после того, как школьник выстрелил в здании образовательного учреждения. Пистолет он якобы взял у отца.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика