Ученики пермской школы пытались скинуть одноклассника из окна

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В Пермском крае женщина обратилась в полицию с заявлением, в котором утверждает, что одноклассники пытались скинуть ее сына с третьего этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

Инцидент произошел 17 октября в поселке Гайны. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, подростки хотели подшутить над школьником 2005 года рождения. Как объяснил отец одного из подростков, это была просто шалость.

"Когда хотят выбросить человека из окна, его выбрасывают. И его бросают вниз головой. А здесь, я считаю, ничего не было", – заявил мужчина.

Ранее в Москве полиция начала проверку после того, как школьник выстрелил в здании образовательного учреждения. Пистолет он якобы взял у отца.