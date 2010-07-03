Человек пострадал в пожаре в многоквартирном доме в Северном Тушине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился в квартире на северо-западе Москвы. Об этом стало известно Агентству "Москва", которое ссылается на информацию пресс-службы Главного управления МЧС РФ по столице.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 6, корпус 3. Возгорание происходило на площади 20 квадратных метров в квартире на третьем этаже. Горели мебель и личные вещи", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на место оперативно прибыли сотрудники ведомства. Принятыми мерами возгорание было ликвидировано.

"В результате происшествия один человек пострадал", – добавили в пресс-службе.

Известно, что пострадавший был передан медикам.

Ранее пожарная сигнализация сработала в гостинице в Москве. В результате инцидента из здания было эвакуировано около 700 человек.