30 октября 2017, 20:21Происшествия
Захвативший здание детсада в Армении мужчина госпитализирован
Фото: ТАСС/PAN Photo
Мужчина, взявший в заложники ребенка в здании детского сада в Армении, госпитализирован. Злоумышленник попытался нанести себе повреждения.
Инцидент произошел в армянском городе Армавир. Мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников детского сада, сообщает РИА Новости.
В заложниках у напавшего оказался трехлетний ребенок. В результате переговоров мужчина согласился отпустить ребенка, после чего сотрудниками полиции были применены спецсредства.
При попытке нанести себе ранения мужчину задержали и отправили в одну из больниц, где ему сейчас оказывается медицинская помощь.
По факту нападения на детсад заведено уголовное дело по статье "захват заложников".