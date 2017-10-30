Захвативший здание детсада в Армении мужчина госпитализирован

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Мужчина, взявший в заложники ребенка в здании детского сада в Армении, госпитализирован. Злоумышленник попытался нанести себе повреждения.

Инцидент произошел в армянском городе Армавир. Мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников детского сада, сообщает РИА Новости.

В заложниках у напавшего оказался трехлетний ребенок. В результате переговоров мужчина согласился отпустить ребенка, после чего сотрудниками полиции были применены спецсредства.

При попытке нанести себе ранения мужчину задержали и отправили в одну из больниц, где ему сейчас оказывается медицинская помощь.

По факту нападения на детсад заведено уголовное дело по статье "захват заложников".