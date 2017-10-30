30 октября 2017, 17:50Происшествия
Путин прокомментировал нападение на ведущую "Эха Москвы"
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин не согласился с тем, что нападение на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр связано с негативной атмосферой в России.
"Он же из Израиля приехал", – цитирует "Газета.ру" президента, прокомментировавшего случившееся.
Путин также добавил, что "Эхо Москвы" работает на государственные средства. "Такого вообще ни в одной стране мира нет", – заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение на Фельгенгауэр "атакой безумца".
Инцидент произошел днем 23 октября. 48-летний Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил ведущую ножом в горло. Журналистку госпитализировали, а нападавшего задержали.
Суд арестовал мужчину на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Напавший частично признал вину.
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