Путин прокомментировал нападение на ведущую "Эха Москвы"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин не согласился с тем, что нападение на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр связано с негативной атмосферой в России.

"Он же из Израиля приехал", – цитирует "Газета.ру" президента, прокомментировавшего случившееся.

Путин также добавил, что "Эхо Москвы" работает на государственные средства. "Такого вообще ни в одной стране мира нет", – заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение на Фельгенгауэр "атакой безумца".

Инцидент произошел днем 23 октября. 48-летний Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил ведущую ножом в горло. Журналистку госпитализировали, а нападавшего задержали.

Суд арестовал мужчину на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Напавший частично признал вину.

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