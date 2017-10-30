Актрису из "Полицейской академии" ограбили в столице

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Актрису театра и кино Ольгу Анохину ограбили на юго-западе столицы. Неизвестный похитил у нее сумку с личными вещами.

Анохина обратилась в полицию с соответствующим заявлением вечером 28 октября. Инцидент произошел на улице Строителей. По словам актрисы, похитителем был 30-летний мужчина азиатской внешности, передает Агентство "Москва".

Материальный ущерб оценили в 21 тысячу рублей. В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ольга Анохина сыграла в таких известных фильмах, как "Полицейская академия – 7. Миссия в Москве", "Сибирский цирюльник", а также в сериале "Остановка по требованию". С 1977 года она работает в Театре имени Моссовета. В 2014 году Анохина получила звание заслуженной артистки РФ.

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