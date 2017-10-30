Ветеринары в США собрали генетический материал усыпленного тигра из РФ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Специалисты зоопарка Денвера собрали образцы генетического материала недавно усыпленного амурского тигра, которого им доставили 1 июля этого года по международной программе по сохранению амурских тигров.

В зоопарке уточнили, что после того, как они гуманно усыпили животное, у тигра взяли репродуктивный материал для потенциальной передачи его ценных генов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка Денвера.

Ранее сообщалось, что после доставки животного из России в США, его отправили на карантин. В конце октября, после акклиматизации, тигр стал вялым и потерял аппетит. Тогда местные ветеринары диагностировали у животного чрезвычайно агрессивную форму лейкемии. Из-за быстро прогрессирующей болезни животное было решено усыпить.