Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2017, 06:32

Происшествия

Ветеринары в США собрали генетический материал усыпленного тигра из РФ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Специалисты зоопарка Денвера собрали образцы генетического материала недавно усыпленного амурского тигра, которого им доставили 1 июля этого года по международной программе по сохранению амурских тигров.

В зоопарке уточнили, что после того, как они гуманно усыпили животное, у тигра взяли репродуктивный материал для потенциальной передачи его ценных генов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка Денвера.

Ранее сообщалось, что после доставки животного из России в США, его отправили на карантин. В конце октября, после акклиматизации, тигр стал вялым и потерял аппетит. Тогда местные ветеринары диагностировали у животного чрезвычайно агрессивную форму лейкемии. Из-за быстро прогрессирующей болезни животное было решено усыпить.

происшествия за рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика