30 октября 2017, 06:32
Ветеринары в США собрали генетический материал усыпленного тигра из РФ
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Специалисты зоопарка Денвера собрали образцы генетического материала недавно усыпленного амурского тигра, которого им доставили 1 июля этого года по международной программе по сохранению амурских тигров.
В зоопарке уточнили, что после того, как они гуманно усыпили животное, у тигра взяли репродуктивный материал для потенциальной передачи его ценных генов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка Денвера.
Ранее сообщалось, что после доставки животного из России в США, его отправили на карантин. В конце октября, после акклиматизации, тигр стал вялым и потерял аппетит. Тогда местные ветеринары диагностировали у животного чрезвычайно агрессивную форму лейкемии. Из-за быстро прогрессирующей болезни животное было решено усыпить.