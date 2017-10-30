Российский самолет приземлился за пределами ВПП в Бремене

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Инцидент с российским самолетом произошел в аэропорту немецкого Бремена.

Выполняя посадку, воздушное судно, предположительно Cessna Citation 550 Bravo, приземлилось мимо взлетно-посадочной полосы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Weser Kurier. В результате у самолета сломалось шасси и оно застряло в грязи. Инцидент произошел в воскресенье, 29 октября, около 18:30 по московскому времени.

Из-за инцидента администрация аэропорта временно закрыла взлетно-посадочную полосу. Также руководство аэропорта на неопределенное время отменило как внутренние рейсы, так и международные – в Стамбул и Париж. По предварительным данным, причиной происшествия стал сильный ветер, который не позволил пилоту прямо посадить частный самолет.

В аэропорту Бремена уточняют, что взлетно-посадочная полоса возобновит работу после того, как российский самолет уберут в безопасное место.

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