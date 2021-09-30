Водитель автомобиля Audi сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Audi сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на проспекте Буденного у дома 15 водитель автомобиля Audi совершил наезд на подростка, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

Подросток был доставлен в больницу, где ему диагностировали ушиб стопы.

"Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту наезда", – уточняется в сообщении.

Ранее водитель автомобиля Opel сбил мальчика на самокате на западе Москвы. Ребенок был доставлен в больницу с переломом внутренней лодыжки левой голени.

