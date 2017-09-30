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30 сентября 2017, 18:30

Происшествия

Автобус столкнулся с "КамАЗом" на юге столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Грузовик "КамАЗ" столкнулся с рейсовым автобусом № 217 на юге столицы в субботу, 30 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на пересечении Кавказского бульвара и улицы Бехтерева. В результате ДТП пострадали три человека: два пассажира автобуса и его водитель. Кроме того, из-за инцидента повредилась линия электропередачи.

Отмечается, что пострадавших осматривают врачи.

происшествия ДТП

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