30 августа, 18:59Происшествия
Два человека пострадали при хлопке газа в квартире дома в башкирском Ишимбае
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Хлопок бытового газа произошел в квартире жилого двухподъездного многоквартирного дома на улице Советской в Ишимбае, два человека пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии.
Прибывшее на место инцидента первое пожарное подразделение установило, что хлопок бытового газа повлек за собой разрушение несущей стены, уточнили в сообщении. Добавляется, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Также взрыв газа произошел 9 августа в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей.
До этого два человека погибли на месте при взрыве газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверым понадобилась медицинская помощь.
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