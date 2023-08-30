Два человека пострадали при хлопке газа в квартире дома в башкирском Ишимбае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Хлопок бытового газа произошел в квартире жилого двухподъездного многоквартирного дома на улице Советской в Ишимбае, два человека пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии.

Прибывшее на место инцидента первое пожарное подразделение установило, что хлопок бытового газа повлек за собой разрушение несущей стены, уточнили в сообщении. Добавляется, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также взрыв газа произошел 9 августа в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей.

До этого два человека погибли на месте при взрыве газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверым понадобилась медицинская помощь.

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