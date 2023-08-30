В Нью-Йорке затопило участок метро под Таймс-сквер – СМИ

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В Нью-Йорке из-за прорыва 120-летнего водопровода затопило участок метро, который проходит под площадью Таймс-сквер. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на транспортные службы города.

Отмечается, что прорыв произошел накануне утром. В систему метрополитена в итоге попало почти 7 миллионов литров воды. По словам городских властей, сильнее всего пострадало именно метро, поскольку оно проходит прямо под трубопроводом.

Из-за ЧП была нарушена работа подземки, что затронуло порядка 300 тысяч пассажиров, ехавших в этот момент на работу. К настоящему времени движение поездов удалось восстановить, однако составы следуют с большими задержками. Кроме того, из-за ремонтных работ приходилось перекрывать некоторые улицы Манхеттена.

В начале августа возгорание произошло в служебном помещении Белорусского вокзала в Москве. Из-за инцидента пассажиры были эвакуированы из зала ожидания на втором этаже. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, его удалось оперативно потушить. В результате никто не пострадал.

