Системы ПВО США перехватили ракеты, выпущенные по аэропорту Кабула – СМИ

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Фото: depositphotos/trekandshoot
По меньшей мере пять ракет были выпущены по территории аэропорта Кабула утром в понедельник, 30 августа. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
В материале утверждается, что несколько из выпущенных ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны США. Их точное количество неизвестно.
Как добавил чиновник, данных о потерях среди американских военнослужащих пока нет.
Накануне американские ВС нанесли ракетный удар в Кабуле. Целью был автомобиль, который якобы перевозил взрывчатку и принадлежал боевикам террористической организации "Вилаят Хорасан", являющейся ответвлением запрещенной в России террористической организации ИГ.
В командовании ВС США подчеркивали, что последовавшие за авиаударом вторичные взрывы свидетельствовали о том, что в автомобиле действительно находилась взрывчатка.
Позднее СМИ сообщили, что жертвами ракетного удара американского беспилотника стали девять мирных жителей.
В Кабуле в района аэропорта произошел взрыв
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