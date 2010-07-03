Гражданина Нигерии ограбили в центре Москвы

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Гражданина Нигерии в ограбили центре столицы, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Подозреваемый в совершении грабежа задержан и арестован. Инцидент произошел в ночь на 29 августа на улице Сретенка. Второму подозреваемому удалось скрыться.

В полицию обратился 23-летний гражданин Нигерии. Он сообщил, что двое неизвестных отобрали у него золотую цепочку стоимостью 100 долларов.

Отмечается, что оперативники "по горячим следам" недалеко от места преступления задержали 31-летнего уроженца Дагестана, которого полностью изобличили в содеянном.

14 августа сообщалось, что в столичном районе Нагатинский Затон бездомный отобрал у девочки самокат и скрылся на нем в неизвестном направлении.