Жителя Каширского округа задержали по подозрению в убийстве знакомого

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В Каширском городском округе по подозрению в убийстве знакомого задержан ранее судимый 54-летний местный житель, пишет Агенство "Москва" со ссылкой на областное управление СК.

По версии следователей, инцидент произошел 29 августа. Во время распития алкоголя между 47-летним мужчиной и подозреваемым произошел конфликт, во время которого последний нанес оппоненту колото-резаное ранение шеи. Пострадавший скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На допросе мужчина дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее сотрудники полиции пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы. Один из участников конфликта получил легкую травму лица. В ходе потасовки было применено травматическое оружие. Всех нарушителей задержали.