Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в торговом центре в Москве

19:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в участии в конфликте в ТЦ на улице Верхней Красносельской. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу, сообщение о конфликте поступило в полицию 30 июля в 17:30. Известно, что в ТЦ открыли стрельбу из неустановленного оружия.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. По факту происшествия организована проверка.
В настоящее время подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции.
Ранее полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении обреза двуствольного ружья, которое изъяли после конфликта между несколькими гражданами в Тверском районе столицы.
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