Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в торговом центре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в участии в конфликте в ТЦ на улице Верхней Красносельской. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу, сообщение о конфликте поступило в полицию 30 июля в 17:30. Известно, что в ТЦ открыли стрельбу из неустановленного оружия.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. По факту происшествия организована проверка.

В настоящее время подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции.

Ранее полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении обреза двуствольного ружья, которое изъяли после конфликта между несколькими гражданами в Тверском районе столицы.