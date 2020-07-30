В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота за госизмену

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Федеральная служба безопасности России задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, который подозревается в госизмене, сообщает ТАСС.

Как уточнили в ЦОС, подозреваемый собирал и направлял в Главное управление разведки Минобороны Украины информацию, составляющую гостайну. "ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 275 УК РФ ("Государственная измена")", – говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что посольство РФ получило от МИД Белоруссии данные о 32 задержанных россиянах. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, ситуацию можно считать чрезвычайным происшествием.