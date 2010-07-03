Спасатели сняли с крыши многоэтажки мужчину, который мог спрыгнуть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Столичные спасатели сняли с крыши многоэтажки мужчину, который мог совершить прыжок, сообщает Агентство "Москва".

На крыше дома 16 по Каширскому шоссе очевидцы заметили мужчину, ходящего по карнизу. На место вызвали сотрудников МЧС и полицейских. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В июне тело неизвестного обнаружили на крыше электрички на станции Рабочий поселок Белорусского направления МЖД. Его нашли вечером на поезде сообщения Лобня – Можайск с признаками удара электрическим током.

В мае на крыше электрички Киевского направления МЖД обнаружили также тело юноши, погибшего от удара током. Он оказался железнодорожной станции Нара − на крыше пригородной электрички, следующей маршрутом Москва − Нара.