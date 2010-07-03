"Ее били палкой". Бабушка девочки-аутиста – об избиении внучки

В подмосковной Электростали трое детей напали на девочку с аутизмом. Телеканалу Москва 24 удалось пообщаться с бабушкой пострадавшей и узнать подробности происшествия.

По ее словам, причиной нападения стало странное для сверстников поведение девочки – якобы им нравилось доводить ее и наблюдать за реакцией.

Надежда Харламова рассказала, что эта история сказалась на психике ребенка. "Ребенок стал хуже после этого! Мне достается. Она же нервничает. Мало того, что она на инвалидности, и еще добавили", – жалуется женщина.

"Когда я в этот день ее купала вечером, она грязная была. Они же били по голове, по спине. На спине полоса красная, широкая. Это что, прут? Это не прут, это палка", – говорит женщина.

На помощь ребенку пришла прохожая, она же вызвала скорую. Девочку с синяками и ссадинами доставили в приемное отделение. Оказалось, что мама пострадавшей лечится в Москве, за ребенком присматривает пожилая бабушка, но не справляется.

Очевидцы подтверждают, что ребенок повода не давал, школьницы просто решили поиздеваться. Родители детей, которые напали на девочку, все отрицают.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова о произошедшем уже осведомлена. По ее мнению, в этой истории виноваты не сами дети, а их родители.

"Я убеждена, что доступная среда начинается даже не с пандусов, она начинается у нас с вами в головах. От взрослых зависит, как будут вести себя дети в отношении детей с особенностями развития. Я бы очень хотела обратиться к родителям. Пожалуйста, будьте внимательны, будьте терпимы. Подавайте пример своим детям", – отметила она.