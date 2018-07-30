Во Франции заключенный захватил в заложники медсестру

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В тюрьме коммуны Салон-де-Прованс во Франции один из заключенных взял в заложники медсестру.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местные СМИ, мужчина, который был приговорен к нескольким срокам за "акты насилия", удерживал медработника и угрожал ей самодельным оружием.

Через некоторое время женщину удалось освободить.

Ранее в июне в Париже мужчина удерживал в заложниках нескольких человек. Уточнялось, что злоумышленник требовал встречи с послом Ирана во Франции. Согласно некоторым данным, среди заложников была беременная женщина.

Преступника удалось задержать благодаря оперативной работе полиции и спасательных служб.