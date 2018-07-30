Напавшему на полицейского в центре Москвы подростку предъявили обвинение

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Следователи предъявили обвинение подростку, напавшему на сотрудника полиции в центре столицы, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

"Следственными органами предъявлено обвинение 17-летнему молодому человеку", – заявила она. Подростка обвинили в посягательстве на жизнь полицейского.

По словам Ивановой, на допросе обвиняемый сказал, что совершил нападение из-за внезапно возникшей к сотруднику МВД личной неприязни.

Следствие ходатайствует об аресте несовершеннолетнего. В ходе расследования будут отработаны другие версии о причинах инцидента.

Инцидент произошел 27 июля на улице 1-я Брестская у дома 33. Подросток ранил полицейского ножом и скрылся с места преступления. Сотрудника МВД госпитализировали, он находится в стабильно тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в Подмосковье. Назначена экспертиза его психического состояния.