Напавшему на полицейского в центре Москвы подростку предъявили обвинение

30 июля, 13:02
Фото: www.instagram.com/novosti.kavkaza/
Следователи предъявили обвинение подростку, напавшему на сотрудника полиции в центре столицы, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
"Следственными органами предъявлено обвинение 17-летнему молодому человеку", – заявила она. Подростка обвинили в посягательстве на жизнь полицейского.
По словам Ивановой, на допросе обвиняемый сказал, что совершил нападение из-за внезапно возникшей к сотруднику МВД личной неприязни.
Следствие ходатайствует об аресте несовершеннолетнего. В ходе расследования будут отработаны другие версии о причинах инцидента.
Инцидент произошел 27 июля на улице 1-я Брестская у дома 33. Подросток ранил полицейского ножом и скрылся с места преступления. Сотрудника МВД госпитализировали, он находится в стабильно тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в Подмосковье. Назначена экспертиза его психического состояния.
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