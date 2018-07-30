Мужчина найден убитым в автомобиле Mercedes-Benz на юге Москвы

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В автомобиле на юге Москвы обнаружен труп мужчины с колото-резаными ранами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об убийстве.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, ночью 29 июля в службу "02" обратились граждане и сообщили о

ножевом ранении на 32 километре внутренней стороны МКАД.

Сотрудники полиции выехали на указанный адрес. Информация подтвердилась. В салоне автомобиля Mercedes-Benz было обнаружено тело мужчины, 1952 года рождения, с колото-резаными повреждениями.

Проводится расследование. Причины и обстоятельства преступления устанавливаются.