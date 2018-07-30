В Сан-Паулу разбился пассажирский самолет

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В бразильском Сан-Паулу в ночь на понедельник, 30 июля, при заходе на посадку потерпел крушение небольшой корпоративный самолет, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на местный телеканал Globo.

По информации телеканала, после столкновения со взлетной полосой воздушное судно загорелось. На его борту находились семь человек. Шестерым из них удалось спастись, с травмами разной степени тяжести люди были доставлены в больницы.

Сообщается, что двое получили серьезные черепно-мозговые травмы, еще трое – легкие ранения, о состоянии второго члена экипажа не сообщается. Пилот воздушного судна погиб на месте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.