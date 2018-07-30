Пляж на юге Франции закрыт из-за бомбы времен ВОВ

Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев

Бомба времен Второй мировой войны стала причиной закрытия пляжа во французском городе Торрей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Le Independant.

Опасная находка была обнаружена недалеко от места купания и зоны отдыха людей. Сообщается, что диаметр бомбы составляет 20 сантиметров, а ее длина около метра.

По информации издания, в настоящий момент прибрежная территория проверяется на наличие других взрывоопасных устройств. Работает саперная группа. В ближайшее время она обезвредит бомбу.

В прошлом году в коммуне Торрей нашли десять снарядов времен Второй мировой.

Для Европы такие "подарки" истории не редкость. Накануне в Италии из-за американской авиабомбы эвакуировали 11 тысяч человек. Снаряд был найден недалеко от железнодорожной станции в городе Терни.