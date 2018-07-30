Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до шести

30 июля, 01:27
Фото: ТАСС/Zuma/Kevin Warn
В штате Калифорния в результате лесных пожаров погибли шесть человек, передает Associated Press. Ранее сообщалось о пяти жертвах огня.
Власти американского штата выразили опасения, что сильный ветер спровоцирует резкий рост количества пожаров.
Отмечается, что площадь возгорания уже превышает 48 тысяч акров. Это почти 20 тысяч гектаров. При этом экстренные службы заявили, что локализовано пока всего 5 процентов.
Пожары начались 23 июля. На данный момент в огне более 320 квадратных километров на севере Калифорнии. Более 37 тысяч человек были эвакуированы с опасных территорий.
Дональд Трамп поручил федеральным властям оказать помощь охваченному стихией штату. Президент США объявил в Калифорнии режим ЧС.
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