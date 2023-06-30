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СК возбудил дело после отравления детей в лагере в Кузбассе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбудили в Кемеровской области, где 13 детей госпитализировали из лагеря с признаками отравления, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
В ведомстве уточнили, что состояние детей удовлетворительное. Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
По предварительным данным, в Гурьевском районе в детском оздоровительном лагере "Магистраль" в медицинский пункт с жалобами на плохое самочувствие обратились 13 детей. Всех их госпитализировали с признаками кишечной инфекции.
Детский оздоровительный лагерь "Магистраль" находится в городе Салаире Кемеровской области. Его открыли в 2002 году, на данный момент лагерь принадлежит Западно-Сибирской железной дороге.
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