СК проверит информацию о компании, выдававшей кредиты москвичам под залог имущества

21:19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет проверит появившуюся в СМИ информацию о деятельности компании, выдававшей кредиты москвичам под залог имущества. Об этом сообщается на сайте столичного СК.
"В программе одного из федеральных телеканалов сообщается, что пожилая семейная пара сообщила, что их дочь взяла кредит для развития бизнеса под залог квартиры, в которой они проживают. В дальнейшем данные обязательства были не исполнены их дочерью, и они были выселены", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали о начале доследственной проверки. Следователи проверяют доводы, изложенные в программе, выясняют обстоятельства сделок, а также выявляют лиц, пострадавших от действий злоумышленников. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.
В СК уточнили, что имеется информация о большем количестве пострадавших.
Ранее юрист объяснила, за что могут арестовать квартиру. По ее словам, в том случае если гражданин ИП, то долги по налогам могут взыскать и без судебного решения, для этого потребуется постановление таможенного или налогового органа.
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