Шесть человек спасли при пожаре в квартире в Ясеневе

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Шесть человек спасли при пожаре в квартире на юго-западе столицы. Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло в квартире на улице Голубинской, доме 29, корпусе 2. С квартиры на 8-м этаже пламя перекинулось на девятый этаж.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Его площадь устанавливается.

30 июня пожар произошел на улице Проходчиков. В доме случился взрыв, за которым последовал пожар. Огонь охватил четыре помещения, спасатели вывели семерых людей.

Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, житель дома проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием.