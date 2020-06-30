Шесть человек спасли при пожаре в квартире в Ясеневе

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Шесть человек спасли при пожаре в квартире на юго-западе столицы. Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщает Агентство "Москва".
Возгорание произошло в квартире на улице Голубинской, доме 29, корпусе 2. С квартиры на 8-м этаже пламя перекинулось на девятый этаж.
К настоящему моменту пожар ликвидирован. Его площадь устанавливается.
30 июня пожар произошел на улице Проходчиков. В доме случился взрыв, за которым последовал пожар. Огонь охватил четыре помещения, спасатели вывели семерых людей.
Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, житель дома проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием.
Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы