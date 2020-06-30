Суд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгорсуд смягчил на четыре месяца приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову за хищение 14 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд постановил исключить квалифицирующий признак с использованием своего служебного положения, по данному эпизоду Кузнецову снижено наказание. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 8 месяцев колонии общего режима", – рассказал собеседник агентства.

Кузнецова был задержан летом 2013 года во Франции. У него нашли несколько поддельных паспортов. В Москву подозреваемого доставили только в 2018 году – все это время власти Франции принимали решение, выдать ли Кузнецова России.

По данным следствия, из-за действий Кузнецова и его сообщников правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" был причинен ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей.

Государственные деньги экс-чиновник отмывал через фирмы-однодневки. В итоге Кузнецов приобрел восемь участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля, а также несколько отелей во французском Куршевеле, которые оценили в 45 миллионов евро.

