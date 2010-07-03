На треснувшем пешеходном мосту в Киеве усилили охрану

Четыре дополнительные камеры наблюдения установили на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве.

На этом мосту недавно треснули два защитных стекла-пленки. Мост соединяет парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов.

Мэр Киева Виталий Кличко попросил правоохранителей дать инциденту с трещинами правовую оценку. Предварительно, стекло треснуло из-за действий вандалов.

"На пешеходно-велосипедном мосту Киева установлены еще четыре камеры видеонаблюдения. Отныне правопорядок одного из самых популярных мест для прогулок контролируют восемь видеокамер", – заявил глава департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации Юрий Назаров в Facebook.

Пешеходно-велосипедный мост открыли 25 мая. Его часть выполнена из стеклянных панелей площадью каждая в несколько квадратных метров.

