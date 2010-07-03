Погибший участник Московского полумарафона предъявил фальшивую справку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Погибший участник Московского полумарафона предъявил организаторам фальшивую медицинскую справку, сообщили Москве 24 в управлении Росздравнадзора по столичному региону.

При проверке выяснилось, что сотрудники бригады скорой медицинской помощи, которые пытались помочь ему, действовали в соответствии с законами. Нарушений по оказанию медицинской помощи не было.

Однако участник представил поддельную справку. Она свидетельствовала о том, что состояние здоровья позволяет участвовать в забеге. Медицинский осмотр перед забегом он не проходил. Итоги проверки направлены в ГУ МВД по Москве.

"Если организаторы мероприятия запрашивают справку о состоянии здоровья, обязательно нужно пройти медицинский осмотр. Если ничего не болит, это не значит, что человек здоров. Только квалифицированный специалист может определить, есть ли противопоказания для участия в спортивных мероприятиях", – подчеркнул руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Московский полумарафон состоялся 19 мая. На забеге были три дистанции – 5, 10 и 21,1 километра.

Мужчине стало плохо после забега на 10 километров. Со слов организаторов, он благополучно финишировал и получил медаль. Во время мероприятия он не обращался к медикам.