"Мама года" зарезала не пускавшего ее в бар мужа

Фото: Northumbria Police

42-летняя жительница английского города Гейтсхэд Хелена Карин Атай зарезала мужа из-за того, что тот отказался отпустить ее в бар, сообщает таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В ходе бытовой ссоры Атай нанесла супругу два ножевых ранения в сердце. На суде женщина рассказала, что опасалась за собственную жизнь.

По ее словам, муж не пускал ее за алкоголем, "был зол" и несколько раз ударил ее по рукам и ногам.

Примечательно, что ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы.

Тогда женщина собрала 500 тысяч фунтов, однако медики не смогли спасти жизнь ребенка.

Зимой московские полицейские задержали подозреваемую в убийстве супруга в квартире на юго-западе столицы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.