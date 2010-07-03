Россияне не пострадали при крушении катера в Будапеште

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Российские граждане не пострадали при крушении прогулочного катера в Будапеште, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Будапеште Тигран Гарибян.

"По информации Генеральной дирекции по защите от катастроф МВД Венгрии, россияне в результате инцидента не пострадали", – приводит слова дипломата ТАСС.

Вечером 29 мая на реке Дунай в Будапеште затонуло прогулочное судно. На борту находились 34 человека. Причиной инцидента стало столкновение катера с другим судном неподалеку от здания венгерского парламента.

По последним данным, погибли семь человек.

Спасательная операция продолжается.