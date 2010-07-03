Три человека спасены из вентиляционной шахты на северо-востоке Москвы

Три человека эвакуированы из вентиляционной шахты в Северном Медведково, сообщает Агентство "Москва".
Как уточнили в ГУ МЧС РФ по столице, 30 мая во втором часу ночи дежурным поступила информация о происшествии по адресу: улица Грекова, дом 3Ж.
Прибывшая на место, спасательная бригада установила, что в вентиляционной шахте на 5-метровой глубине находятся три человека. Все они были спасены из шахты. Сообщается, что одному пострадавшему потребовался медицинский осмотр.
Ранее сообщалось, что под Красногорском загорелись хозяйственные постройки. Пожар охватил несколько хозяйственных строений в поселке Инженерный-1.
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