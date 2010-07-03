Три человека спасены из вентиляционной шахты на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три человека эвакуированы из вентиляционной шахты в Северном Медведково, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в ГУ МЧС РФ по столице, 30 мая во втором часу ночи дежурным поступила информация о происшествии по адресу: улица Грекова, дом 3Ж.

Прибывшая на место, спасательная бригада установила, что в вентиляционной шахте на 5-метровой глубине находятся три человека. Все они были спасены из шахты. Сообщается, что одному пострадавшему потребовался медицинский осмотр.

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