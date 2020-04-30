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Происшествия

15:36

Жителя Зеленограда задержали за мошенничество с утерянной пенсионеркой картой

происшествия криминал

Фото: depositphotos/kegfire

В Зеленограде правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с банковской картой.

В полицию с заявлением обратилась 85-летняя жительница. Она рассказала, что потеряла карточку, после чего с ее счета неизвестные списали 10 тысяч рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний местный мужчина", – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник нашел утерянную женщиной банковскую карту и совершил с ее помощью покупки в нескольких магазинах.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следственных действий фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось о том, что полиция задержала подозреваемых в мошенничестве по телефону, на счету которых 50 эпизодов преступлений в отношении пожилых людей. Общий ущерб оценивался почти в 22 миллиона рублей.

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