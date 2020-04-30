Ушакова прокомментировала иск в отношении Кокорина и Мамаева

12:46
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала об иске в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает "Газета.ру".
Она выразила удивление тому, что такой вопрос должен быть на рассмотрении суда и что он обратил внимание СМИ. Ушакова отметила, что слухи в прессу прошли в связи с тем, что лишь сегодня это дело дошло до инстанции.
"Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен, и должна быть компенсация этого ущерба", – заявила Ушакова.
Она добавила, что делом будет заниматься ее адвокат. По словам Ушаковой, ее участия не планируется, поскольку у нее нет возможности вмешиваться в процесс в связи с другими делами.
Ранее стало известно, что Ушакова подала иск на участников инцидента двухлетней давности. Тогда Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и Александр Протасовицкий устроили потасовку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, а затем напали на водителя Ушаковой Виталия Соловчука.
В ходе происшествия был нанесен ущерб автомобилю телеведущей, который оценивается в 300 рублей. В результате инцидента у машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.
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