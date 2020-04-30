Прокуратура запросила возобновление уголовного дела по нацистским преступлениям в Крыму

11:26
Фото: ТАСС
Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики отменить постановление о прекращении уголовного дела, связанного с нацистскими преступлениями на территории полуострова, передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Дело было возбуждено в 1969 году. В ходе работы было опрошено около 200 свидетелей и обвиняемых, а также проведено свыше 100 осмотров и опознаний. Впоследствии дело закрыли, а некоторые сведения были отправлены в ФРГ с целью привлечения виновных к ответственности.
В прокуратуре Крыма сообщили, что к настоящему моменту следователи проверили материалы архивов Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Выяснилось, что преступления нацистов и их сподвижников были недооценены в таких местах, как Алушта, Евпатория, Симферополь и Белогорский район.
Было установлено, что за период с 1941 по 1944 год в указанных населенных пунктах было убито более 17 тысяч человек. Прокуратура подчеркнула, что особо жестокой была расправа над населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. Кроме того, около 3 тысяч человек было отправлено на принудительные работы в Германию и Румынию.
В связи с открывшимися данными прокуратура Крыма запросила вновь возбудить уголовное дело по факту указанных нацистских преступлений.
"Прокуратурой республики в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации возбуждено перед Верховным судом Республики Крым ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении данного уголовного дела", – отметили в ведомстве.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с завершением расследования нацистских преступлений в Карелии в годы Великой Отечественной войны.
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