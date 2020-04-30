На первого заммэра Усть-Кутского района напали местные жители

11:10
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Первого заместителя мэра Усть-Кутского района избили, он доставлен в больницу, заявила РИА Новости руководитель аппарата муниципального образования Марина Косыгина. Ранее местные жители заподозрили чиновника в поджоге леса.
28 апреля в полицию поступила информация, что в 200 километрах от Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях людьми были задержаны представители администрации района. Среди них оказались первый замглавы района Михаил Барс и пресс-секретарь мэра Екатерина Анисимова.
В лодке, на которой они прибыли в тайгу, заметили канистры с бензином. Очевидцы заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и обратились в правоохранительных органы.
Как отметила Косыгина, работники районной администрации во главе с первым замом отправились на аэролодке в отдаленный лесной район, где ранее были зафиксированы термоточки. Они планировали осмотреть местность.
Утверждается, что бензин им пришлось взять с собой для дозаправки. Руководитель аппарата Усть-Кутского муниципального образования уточнила, что на Барса напали три человека. В настоящий момент он находится в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что в Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: