На первого заммэра Усть-Кутского района напали местные жители

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Первого заместителя мэра Усть-Кутского района избили, он доставлен в больницу, заявила РИА Новости руководитель аппарата муниципального образования Марина Косыгина. Ранее местные жители заподозрили чиновника в поджоге леса.

28 апреля в полицию поступила информация, что в 200 километрах от Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях людьми были задержаны представители администрации района. Среди них оказались первый замглавы района Михаил Барс и пресс-секретарь мэра Екатерина Анисимова.

В лодке, на которой они прибыли в тайгу, заметили канистры с бензином. Очевидцы заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и обратились в правоохранительных органы.

Как отметила Косыгина, работники районной администрации во главе с первым замом отправились на аэролодке в отдаленный лесной район, где ранее были зафиксированы термоточки. Они планировали осмотреть местность.

Утверждается, что бензин им пришлось взять с собой для дозаправки. Руководитель аппарата Усть-Кутского муниципального образования уточнила, что на Барса напали три человека. В настоящий момент он находится в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса.