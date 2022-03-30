В Соборной мечети Москвы опровергли информацию о брошенной дымовой шашке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Руководитель пресс-службы Совета муфтиев России (СМР) Гульнур Газиева опровергла слухи о горении дымовой шашки на территории Соборной мечети Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Шашки не было. Учебная тревога", – заявила Газиева.

Ряд телеграм-каналов в среду, 30 марта, распространил сообщение о молодом человеке, который якобы бросил дымовую шашку в здание Московской соборной мечети. Также приводилась информация о его задержании.

Накануне неизвестные сообщили о "минировании" Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. На место происшествия были направлены кинологи.