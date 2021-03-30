Жителей 34-этажного дома на севере Москвы эвакуировали из-за пожара

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Жителей 34-этажного дома на севере столицы эвакуируют из-за пожара повышенной сложности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, в 34-этажном жилом доме в Кочновском проезде, доме 4, корпусе 2, произошел пожар, возгорание происходит с 27-го по 31-й этаж", – рассказал источник агентства в экстренных службах.

На месте происшествия создан штаб пожаротушения.

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Площадь пожара уточняется.

Накануне один человек пострадал при пожаре в Теплом Стане. Возгорание произошло в жилом доме на 7-м этаже строения по адресу улица Профсоюзная, дом 152, корпус 3.