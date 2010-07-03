Две пумы чуть не загрызли ребенка в Канаде

Четырехлетний мальчик попал в больницу после нападения двух пум. ЧП произошло в парке канадского города Лэйк-Ковичан, передает телеканал CTV.
Пумы атаковали ребенка, когда он был под присмотром несовершеннолетней девочки. Звери покусали его голову, шею и руки.
Подробностей о текущем состоянии пострадавшего нет. Известно, что из парка его забрал вертолет.
Представитель ведомства по вопросам охраны окружающей среды региона Скотт Норрис заявил, что после инцидента сотрудники организации обнаружили двух молодых пум и застрелили их. Он предположил, что кошки решились напасть на ребенка из-за отсутствия еды. Сейчас специалисты продолжают искать других пум в округе.
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