Четыре человека спасены при тушении пожара на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные спасли четыре человека при тушении пожара в квартире жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании на улице Симоновский Вал поступил в оперативную дежурную в 18:14 по местному времени. Пожарные вывели на улицу четырех человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Еще один пожар произошел в многоэтажке в районе Бабушкинский на улице Енисейская. Проводится эвакуация жильцов. В горящей квартире обнаружен погибший.