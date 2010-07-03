Жителей дома в Люберцах эвакуировали из-за угрозы минирования

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Жителей дома в городе Люберцы Московской области эвакуировали после звонка о минировании отделения банка, расположенного на первом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Жилой дом на Октябрьском проспекте эвакуирован после анонимного сообщения о минировании отделения банка, находящегося в здании", – уточнили в правоохранительных органах. Специалисты проверяют здание.

Новая волна ложных сообщений о "минировании" началась в России в январе. Злоумышленники отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва на объектах инфраструктуры, в бизнес-центрах, магазинах и других местах массового скопления людей.