СК проверит данные о детях в Москве, запертых в квартире горящего дома

При тушении пожара нашли двух запертых в квартире детей
Следователи начали проверку по сообщениям СМИ о двух детях, которые оказались заперты в квартире в столичной многоэтажке, где произошел пожар, сообщает телеканал Москва 24.
На Мариупольской улице горело помещение на пятом этаже. Когда спасатели обходили дом, на восьмом послышались детские голоса. Квартира оказалась заперта. Спасатели вскрыли дверь и увидели двух детей – девочку 5-6 лет и ребенка в люльке . Отмечается, что они не пострадали, хоть и были очень напуганы.
Ранее сообщалось, что более 30 человек эвакуировали при пожаре на северо-востоке Москвы минувшей ночью. Инцидент зафиксировали на улице Вешних Вод, дом 8, корпус 3. Огонь распространился на общей площади около 30 квадратных метров.
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