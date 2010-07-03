Неизвестные совершили вооруженный налет на офис на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более шести миллионов рублей похитили неизвестные из офиса частной фирмы, занимающейся торговлей косметикой и БАД, в Нагорном районе столицы. Трое злоумышленников совершили вооруженное нападение и избили охранника, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

С заявлением в полицию обратился генеральный директор фирмы.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что преступники взломали замок входной двери, избили и связали охранника.

"Затем они монтировкой вскрыли сейф, из которого открыто похитили 6 миллионов 200 тысяч рублей и скрылись", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленников разыскивают.